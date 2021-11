Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Sono 161 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 registrati oggi in Puglia. Ben 21059 i tamponi processati, per un tasso di positività che rimane stabile allo 0,8%. Il numero più alto di casi è stato registrato nella provincia di Taranto, dove i nuovi positivi accertati sono 44, tre in più rispetto alla provincia di Bari. Sono 18 i casi nel Brindisino, 16 nel Leccese e 9 nella Bat. Per la prima volta dopo diverse settimane in provincia di Foggia si registra il numero più basso di nuovi contagi giornalieri (solo 5). Infine, si registrano anche 3 casi fuori regione e ben 25 di provincia non identificata.

Sono 3 i decessi. Il totale delle vittime sale a 6865.

Quasi 300 le persone guarite, che fanno calare di nuovo il numero di persone attualmente positive (3687). Sale lievemente il dato dei positivi ricoverati in area non critica (166) mentre resta fermo a 22 quello dei pazienti in rianimazione.