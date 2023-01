Pazienti con grave obesità: la barella bariatrica per 'liberarli' dalle mura domestiche, più di 100 gli interventi

Fino al 2020 il servizio di trasporto bariatrico era affidato a ditte esterne, il che comportava maggiori spese per l’Azienda sanitaria, nonché continui contratti di affidamento per ogni intervento si dovesse svolgere. Dal 2020 l'Asl Fg lo ha internalizzato affidandolo in toto al servizio di emergenza-urgenza del 118 di Sanitaservice: da allora sono stati compiuti circa 100 interventi.

Si tratta di un'ambulanza progettata e attrezzata per soddisfare le esigenze dei pazienti obesi. Dotata di una barella di dimensioni e di portata maggiore, con ruote rinforzate, che può accogliere persone fino a 350 kg di peso. Inoltre, ha in dotazione anche una sedia per i trasporti difficili.

L'ambulanza bariatrica non solo assicura il benessere e tutela la dignità dei pazienti, ma preserva anche la sicurezza e la salute degli operatori di soccorso, poiché evita loro di compiere sforzi eccessivi.

Il trasporto tramite barella bariatrica consiste nel poter spostare un paziente con grave obesità. E sempre più spesso nasce l’esigenza di rivolgersi all'Asl per questo servizio.

Ultimo, in ordine cronologico, alcuni giorni fa a Cerignola dove è stata trasportata una donna dal peso di 220 chili per il ricovero ospedaliero. Ridare libertà e dignità al paziente è alla base di questo servizio.