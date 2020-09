Tumore alla mammella e trattamento con Parp-inibitori: prestigioso riconoscimento a ricercatrice di Casa Sollievo

Barbara Pasculli, ricercatrice del laboratorio di oncologia dell'Irccs di Casa Sollievo della Sofferenza, si è aggiudicata lo Scholar in Training Award, il premio per giovani ricercatrici dell'Amercian Association for Cancer Research, grazie a un abstract dedicato ad uno studio sul tumore alla mammella e sulla risposta al trattamento con Parp-inibitori.

Lo Scholar in Training Award, così si chiama il premio, sarebbe consistito in una borsa di viaggio a copertura della partecipazione al congresso di San Diego, in California, e nella partecipazione alla cerimonia di premiazione. L’evento, a causa del Covid-19, è stato annullato e sostituito da un meeting online a fine giugno, dove la giovane ricercatrice ha potuto comunque partecipare divulgando la sua ricerca.

"Resta un po’ di amarezza per non aver potuto partecipare ad un evento formativo così prestigioso. Sono comunque felice per l’apprezzamento ricevuto sulla qualità e sull’impatto del lavoro. Il riconoscimento, ricevuto pochi giorni fa sotto forma di attestato, mi sento di condividerlo con la coordinatrice dello studio, il medico Paola Parrella, e con i ricercatori dell’Unità di Biostatistica, Bioinformatica, Senologia, Oncologia e Anatomia Patologica e i colleghi dell’Istituto Irst Irccs di Meldola"

Lo studio, coordinato dal medico Paola Parrella, è stato recentemente pubblicato dalla rivista Frontiers in Oncology Women’s Cancer.