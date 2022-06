La Asl Foggia cerca con urgenza medici da impiegare in carcere

La ASL Foggia ha pubblicato un avviso urgente di manifestazione di interesse per reclutare personale sanitario da assegnare agli istituti penitenziari della Provincia di Foggia.

In particolare, sono richieste le seguenti figure, regolamentate dalla legge 740/1970: medici Incaricati provvisori (per 18 ore settimanali); medici Sias (Servizio interno di assistenza sanitaria) per 24 ore settimanali; medici specialisti nella branca di psichiatria; medici specialisti con esperienza nel settore delle tossicodipendenze.

Le domande dovranno essere inviate, entro il 15 giugno 2022, all’indirizzo pec: aslfg@mailcert.aslfg.it. L’implementazione del personale sanitario all’interno degli istituti penitenziari rientra in un percorso finalizzato a migliorare il benessere complessivo delle persone detenute e degli operatori sanitari.

Un percorso avviato già da tempo e che vede da mesi la Asl impegnata in una interlocuzione continua con le direttrici delle case circondariali.