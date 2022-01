Due neonati colpiti dal Covid: ricoverati in terapia intensiva al Riuniti di Foggia

Sono 107 le persone ricoverate nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia, dato aggiornato a ieri sera. Rispetto a una settimana fa, si registra un aumento di 28 unità. Nello specifico, sono 53 le persone presenti in malattie infettive, 24 in pneumologia, 10 in Chirurgia e altrettante in ostetricia. A questi si aggiungono altri 8 pazienti in rianimazione e 2 in terapia intensiva neonatale. Uno dei due neonati ricoverati sta meglio e potrebbe essere dimesso nelle prossime ore.

Il tasso di occupazione è dunque salito al 94,6% (107 su 113), ma, come fa presente il Policlinico, in rianimazione i posti letto sono estensibili fino a 32 – dai 16 attuali – mentre sono in fase di allestimento altri 30 posti letto in area medica e 5 in pediatria, che farebbero salire la capienza totale dei reparti Covid a 164 posti letto.