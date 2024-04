Rsa, la sentenza del Tar blocca gli aumenti delle rette: "La Regione dovrà adeguarle, ma con tariffe calmierate"

La sentenza del Tar Puglia che ha annullato gli aumenti delle rette nella Rsa stabiliti dalla deliberazione di Giunta della Regione Puglia ha senza dubbio rasserenato le famiglie dei pazienti ospiti nelle strutture della provincia di Foggia: “Al momento quegli aumenti sono congelati”, spiega Savino Montaruli, presidente dell’associazione di impegno civico ‘Io ci sono’, durante l’assemblea svoltasi ieri pomeriggio alla presenza del Gruppo Operativo Rsa Santa Maria Don Uva di Foggia, alla quale hanno presenziato anche i familiari di alcuni ospiti della Rsa San Raffaele di Troia e San Nicandro Garganico.

Il ricorso al Tar Puglia era stato presentato lo scorso 23 gennaio da alcune famiglie dei pazienti delle Rsa, in merito all'innalzamento della quota di partecipazione (dal 30% al 50%), deliberato nel novembre del 2022 dalla Giunta Regionale, su una tariffa giornaliera pari a 100,33 euro. La successiva delibera del 16 maggio 2023 stabilì che dal 1° luglio 2023 la nuova quota di partecipazione venisse applicata anche per i pazienti ricoverati antecedentemente al primo ottobre 2022. Il Giudice amministrativo ha di fatto annullato la delibera del 16 maggio 2023.

Possono, dunque, tirare un sospiro di sollievo tutte le famiglie che avrebbero dovuto non solo fronteggiare l’aumento, ma anche il pagamento reotrattivo delle differenze a decorrere dal 1° luglio 2023. Come nel caso del ‘San Raffaele’: nei giorni successivi alla sentenza, diversi familiari hanno ricevuto, via mail o telefonicamente, la comunicazione del cambio di retta per il mese di marzo, passata dai 940 a oltre 1500 euro. Situazione che ha generato malumori e preoccupazione.

L'assemblea di ieri è servita anche a fugare questo dubbio e a tranquillizzare l'utenza. Con la sentenza del Tar, le famiglie non sono tenute a corrispondere una retta maggiorata, anzi. Il pronunciamento del giudice amministrativo consentirà alle famiglie anche di chiedere i rimborsi delle somme eventualmente già versate in eccedenza: “Ma soprattutto hanno la serenità di avere una interlocuzione con la Regione, di sedersi a un tavolo”, spiega Montaruli, ribadendo quanto già espresso a poche ore dalla sentenza del Tar, ovvero la necessità che sia convocato un tavolo di concertazione sulle tariffe, accettando sì un aumento, purché ragionevole, “non che raddoppi la retta”.

“Dietro questa sentenza c’è un lungo percorso che ci ha visti lottare con tenacia e che ha visto coinvolti i familiari di persone fragili, anziani e persone con patologie rare. La lotta non è ancora finita, ma è una sentenza di merito che ci apre molte prospettive e qui la Regione dovrà prenderne atto”, ha aggiunto Montaruli.

“Un passo in avanti significativo”. Così l’avvocato Giacomo Sgobba ha definito l’annullamento disposto dal giudice amministrativo: “L’aumento delle rette è bloccato. Ciò che ha sentenziato dà un sospiro di sollievo a quelle persone che si sono viste ricevere delle messe in mora per le rette. L’auspicio è che prevalga il buon senso della Regione e che venga convocato un tavolo per cercare di capire come vorrà risolvere la problematica”. Sgobba ha spiegato che le tariffe andranno adeguate, ma non nei termini fissati dalle Regione: “È stato richiesto esplicitamente dal giudice amministrativo di adeguarle, ma con tariffe calmierate”.