Sanitaservice, polemica sulle assunzioni estive: "Ufficio collocamento". La Asl: "Reclutamento necessario"

“La Sanitaservice Foggia si è trasformata in un ufficio di collocamento estivo: è assurdo che una società in-house debba rivolgersi all'esterno per assumere personale e per coprire carenze estive. Onestamente, è una spiegazione che non mi convince ed è giusto che Asl Foggia e Sanitaservice rendano conto del loro operato”. È quanto dichiara il consigliere regionale Napoleone Cera sulle assunzioni di personale in Sanitaservice durante il periodo estivo.

“Innanzitutto, vogliamo capire come hanno gestito queste procedure, in quanti hanno partecipato, come sono stati selezionati i curriculum e, soprattutto, con quale criterio è stata scelta la società interinale incaricata della selezione”, aggiunge.

Il consigliere regionale di Forza Italia rileva che non si tratterebbe di un caso isolato: “Già a gennaio, l'Asl Foggia autorizzava Sanitaservice ad appaltare parti delle proprie attività a terzi. Una tendenza pericolosa che va fermata a tutela della trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione. Metteremo sotto la lente d'ingrandimento ogni singola procedura, passata e futura”.

Cera ha richiesto alla Commissione Sanità di convocare in audizione il Direttore Generale della Asl Foggia e l'Amministratore Unico di Sanitaservice: “Ciò perché Sanitaservice deve rendere conto delle sue azioni e noi non ci fermeremo fino a quando non avremo un quadro chiaro della situazione”.

“Accogliamo con piacere la convocazione del consigliere regionale Napoleone Cera al fine di fornire i chiarimenti necessari nella prospettiva di un confronto costruttivo e nel rispetto dell’impegno quotidiano delle donne e gli uomini di Sanitaservice”. Così l’amministratore unico di Sanitaservice ASL FG Angelo Tomaro, in riferimento alla nota divulgata a mezzo stampa.

Tomaro chiarisce che il ricorso a tale tipologia di reclutamento si è reso necessario per garantire, con celerità, il prosieguo delle attività e, contestualmente, il godimento da parte degli operatori del diritto alle ferie, nel periodo estivo.

Questo, tenuto conto della specificità del servizio erogato e delle rilevanti presenze di turisti e villeggianti in alcune località del Gargano che implicano, in genere, l’intensificarsi delle attività; nel caso, poi, di un servizio essenziale come il 118, l’esigenza di mantenere livelli di assistenza adeguati diventa di primaria importanza.

“In queste circostanze, vista l’esigenza di tempestività, è stata individuata la modalità di affidamento ed effettuata la scelta del contraente secondo quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti Pubblici. Modalità sicuramente più rapida rispetto alle attività amministrative collegate all’espletamento di procedure pubbliche di selezione che possono protrarsi per diversi mesi risultando, dunque, inconciliabili con le esigenze operative contingenti”.

In merito al secondo punto sollevato dal Consigliere Cera, relativo all’autorizzazione, da parte di Asl Foggia, alla Sanitaservice ad appaltare parti delle proprie attività a terzi si rimanda a quanto già affermato nel mese di gennaio: “Il ricorso a prestazioni ad operatori esterni è (e sarà) sempre e strettamente limitato a casi eccezionali, con l’unico scopo di mantenere e garantire i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi richiesti dal Socio”.

“In effetti il ricorso ad appalti a terzi nel primo semestre 2024 si è attestato intorno a 7mila euro e ha riguardato i servizi relativi al comparto manutenzioni e, prevalentemente, interventi per la disostruzione di fogne. È di facile intuizione cosa sarebbe successo se non fossero state attivate, nell’immediatezza, attività specializzate esterne per la risoluzione di tali particolari criticità”, precisa Tomaro.

In conclusione, la Direzione strategica di Asl Foggia e l’amministratore unico di Sanitaservice si rendono disponibili ad essere ascoltati in Commissione, nell’ottica condivisa della tutela della trasparenza ed efficacia della pubblica amministrazione, sempre e in ogni suo atto.