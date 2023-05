Assunzioni nelle Asl: la Regione fissa modalità e procedure per le autorizzazioni

La Giunta ha approvato oggi una delibera con la quale si disciplinano le modalità e gli iter procedimentali per le autorizzazioni alle assunzioni nelle aziende, enti e sanità service del servizio sanitario regionale, precisando le previsioni della delibera di giunta dello scorso 28 marzo e per dare attuazione al processo di razionalizzazione e di contenimento della spesa sanitaria, e nel rispetto degli obblighi derivanti dal Piano Operativo cui la Regione Puglia è assoggettata.

Con la delibera si semplificano numerosi adempimenti da parte delle Asl per le procedure assunzionali già in corso, confermando che tutte le nuove procedure a valle del 28 marzo devono essere preventivamente autorizzate con apposito provvedimento di Giunta Regionale, previa predisposizione da parte di ciascuna Azienda/Ente del SSR di un apposito Piano assunzionale. L’assessore alla Sanità, Rocco Palese, ha dichiarato che la delibera adottata oggi è “un contributo di chiarezza al sistema, perché non vogliamo solo monitorare, ma avere un’attuazione snella e uniforme in tutta la Regione per le attività di reclutamento del personale da parte di aziende, enti e sanitaservice”. In fase di definizione dei Piani del Fabbisogno di Personale (Ptfp), a decorrere dal triennio 2022-2024, le Aziende ed Enti del Ssr, nei limiti delle risorse assegnate, devono dunque tener conto di:Assistenza Domiciliare Integrata (Adi), Infermiere di famiglia o di comunità, Centrali Operative di coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, Trasporto dedicato, Terapia Intensiva e reparti alta intensità di cure, Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Unità di Continuità Assistenziale.

La Giunta ha disposto, nell’ambito del percorso di qualificazione della spesa del personale, che il finanziamento assegnato a ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Regionale sia destinato in base all’organizzazione ospedaliera e territoriale, in coerenza, già dall’anno 2023, con particolare riferimento al potenziamento dell’assistenza territoriale. Il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettuerà quindi un periodico monitoraggio volto a verificare l’effettiva implementazione della strategia organizzativa regionale, espressamente prevista dai provvedimenti di programmazione regionale.

La Giunta ha anche disposto che le assunzioni per il personale Sanitaservice appartenente a tutti i ruoli e profili, eccetto quelle afferenti al servizio emergenza urgenza 118, sono subordinate all’acquisizione obbligatoria, da parte dell’Amministratore unico della società “in house”, per mezzo del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale e/o dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, alla preventiva autorizzazione con apposito provvedimento di Giunta Regionale, previa predisposizione da parte di ciascuna Società di un apposito Piano assunzionale. Inoltre dovrà essere quantificato l’impatto economico – finanziario delle previste assunzioni e indicata l’attività di riferimento delle stesse, al fine di valutarne la coerenza col Business Plan.

È stato disposto che le assunzioni relative al personale coinvolto nel processo di internalizzazione nelle Sanitaservice del SEU 118 non sono soggette a preventiva autorizzazione, ma sono comunque subordinate alla trasmissione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di un piano assunzionale dettagliato, presentato dall’Amministratore Unico delle società “in house” recante le unità da assumere, distinte per postazioni cui sono destinate ad operare e l’impatto economico – finanziario generato.

La Giunta ha preso atto oggi dei lavori della commissione per l’individuazione del DG dell’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata, confermando come DG l’attuale commissario straordinario, Antonio Fasanella