Tredici oss assunti al Policlinico Riuniti: a un passo dall'indeterminato altri 13 candidati

Non nasconde la soddisfazione il Coordinamento aziendale Usb in merito alla procedura di stabilizzazione degli oss messa in atto dal Policlinico di Foggia.

Attraverso la delibera n. 532 del 2 luglio scorso, la Direzione generale del Policlinico ha infatti riconosciuto il beneficio alla stabilizzazione di 13 operatori socio-sanitari, che hanno svolto servizio a tempo determinato presso l'ospedale foggiano e ora non sono più in servizio. A questi si aggiungeranno altri 13 oss che erano in servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) previo il superamento di una prova selettiva.

La delibera fa seguito all'approvazione per il Policlinico di Foggia del Piano Assunzionale 2024-2025 che ha autorizzato la relativa spesa per 31 unità totali.

Successivamente alla prima approvazione del fabbisogno 2023-2024, il Policlinico ha proceduto alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, "volto a effettuare una ricognizione, nella fattispecie, del numero degli aspiranti beneficiari della stabilizzazione da inquadrare nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, in possesso di tutti i requisiti necessari previsti dalla normativa in materia".

Per presentare la propria istanza occorreva rispettare tre requisiti: essere stato reclutato presso il Policlinico tramite procedure concorsuali; avere una anzianità, al 31 dicembre 2023 presso il Policlinico o altre aziende o enti del Servizio Sanitario Nazionale, di almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativo, ma a tempo determinato, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31/01/2020 e il 31/12/2022; infine, di non essere titolare di altro rapporto a tempo indeterminato.

Sono in totale 76 gli aspiranti stabilizzanti che hanno presentato la propria istanza: 13 sono stati i candidati per i quali sono state soddisfatte in toto le condizioni, altri 13, come già detto, dovranno superare una prova selettiva.

"Per noi della Usb, rappresenta una grande vittoria contro la precarietà. Inoltre con queste 26 unità Oss verrà dato già un primo grande aiuto a molti reparti, attualmente in sofferenza per la esigua presenza di Oss", dichiara il coordinamento dell'Usb.

Tuttavia, per il sindacato, c'è ancora molto da fare. Nello specifico, si fa riferimento alla deroga al tetto di spesa del personale prevista dalla Regione, di circa 9 milioni di euro, dal 1° luglio, grazie alla quale il Policlinico sarebbe in grado di assumere altri oss tramite gli gli avvisi pubblici delle Asl di Foggia e Bat a tempo determinato, "in attesa che venga espletato il concorsone oss della Regione Puglia, grazie al quale verrà data la possibilità di effettuare altre assunzioni stabili".

"Infine altra mossa strategica - secondo il coordinamento Usb - sarà la riconversione degli ausiliari attualmente in servizio presso il policlinico e che sono già in possesso dell'attestato di oss. Questa procedura fornirà ulteriore personale da immettere nei reparti con turnazione completa, con una spesa minima per il bilancio della nostra azienda. Il Coordinamento aziendale Usb, ringrazia la Direzione Generale del Policlinico di Foggia e la Direzione del Personale per gli sforzi profusi in queste settimane per arrivare a questi risultati. L'Usb continuerà sempre a battersi per i diritti dei lavoratori".