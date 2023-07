La "misura estrema" di Emiliano: medici saranno assunti senza concorso

Michele Emiliano guarda al futuro con fiducia: nei prossimi anni, ogni anno, in Puglia ci saranno circa 200 medici. Tuttavia il tema della carenza dei medici è di stretta attualità. Basti pensare che nella rete emergenza-urgenza, a fronte di una pianta organica di 530 dottori, ve ne sono appena trecento.

Cambierà, spiega il Presidente della Regione Puglia, il sistema di reclutamento dei medici e del personale sanitario: “I medici sono pochi e sono contesi e per loro vareremo un sistema a sportello, con il quale qualunque medico italiano o europeo che volesse venire a lavorare in Puglia presenterà la sua domanda che verrà valutata immediatamente e si cercherà, dove ci siano vuoti di organico e non ci siano picchi di domande di assunzione, di assumerli immediatamente. E’ una misura estrema, con il superamento delle procedure concorsuali standard, ma necessaria a causa del deficit formativo, per attirare i medici pugliesi e non che lavorano fuori”.

Sul tema si è espresso il capogruppo in Regione Puglia della Lega, Giacomo Conserva: “Come si sa, mancano medici in tutti i settori, dagli specialisti ai medici convenzionati sino ai medici di base. Il contratto 118 ha un problema aggiuntivo, è poco appetibile e svantaggioso a fronte di tanta possibilità di lavoro per i medici nel settore privato che paga molto meglio”. Ci sarebbero cooperative che pagherebbero 120 euro all’ora i medici: “Questo spinge molti specialisti a lavorare nel privato, mentre nel pubblico mandiamo allo sbaraglio i neo laureati”.

Sulle dichiarazioni di Emiliano – “assumeremo senza concorso” - si è espresso anche il presidente del gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta.: “E’ come se nelle strutture pugliesi ci fosse penuria di camici bianchi per le prove selettive e non per una ragione molto semplice: i medici sono pochissimi rispetto alle necessità e a nulla serve optare per una misura a dir poco “straordinaria”, visto che nelle pubbliche amministrazioni si entra, in teoria, solo tramite concorso pubblico”. Rispetto all’altra dichiarazione - “il sistema sanitario è buono se c’è la qualità dei medici”.

Mazzotta aggiunge: “Ergo, la domanda sorge spontanea: Emiliano, per garantire la professionalità degli operatori in corsia, decide di assumerli alla cieca senza concorso? Siamo davvero senza parole: sono dichiarazioni che possono avere un impatto fortissimo sul servizio erogato ai cittadini e vengono rese con tanta leggerezza non priva di paradossi. Su questo chiederemo dettagli in Commissione a tutela della salute dei pugliesi perché è chiaro che la questione vada monitorata con la massima attenzione”.