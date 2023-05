L’Associazione Thalassemie in piazza: "E' fondamentale donare sangue"

Alla sedicesima edizione della ‘Festa del volontariato’ c’era anche l’associazione ‘A.T.E. OdV – Foggia’ (Associazione Thalassemie ed Emoglobinopatie). Nata con l’esigenza di dare voce e rappresentare i pazienti che affrontano una malattia rara chiamata Thalassemia, Anemia Mediterranea o Morbo di Cooley, in piazza Giordano l’associazione ha incontrato i cittadini foggiani per informare sulle modalità di accesso ai test per la microcitemia e per rimarcare la mission associativa, ovvero quella di raggiungere una maggiore inclusione sociale e lavorativa delle persone talassemiche attraverso incontri periodici a tema, laboratori, e-learning, seminari scientifici nonché corsi professionali mirati o progetti associativi che facilitino l’inserimento lavorativo dei pazienti.

“Occasioni pubbliche di questa portata – ha spiegato il presidente Mario Tateo – hanno l’utilità di facilitare l’interlocuzione con i cittadini e con le istituzioni, al duplice fine di rimarcare la grande importanza della donazione del sangue poiché i pazienti talassemici hanno un periodico bisogno di trasfusioni, e di sensibilizzare politica e macchina istituzionale a collaborare a migliorare il servizio di cura ai pazienti stessi per migliorarne la qualità di vita. Tra i prossimi interventi vi è la consegna delle nuove poltrone al centro trasfusionale”.

Fondamentale, pertanto, la buona pratica della donazione del sangue, soprattutto alla vigilia dell’estate. “Nei mesi estivi – ha concluso – si fronteggia a fatica la necessità di approvvigionamento. E’ importante che prima di partire per le vacanze i cittadini si rechino a donare. Si tratta di un gesto indolore per chi lo compie ma meravigliosamente grande per chi, suo malgrado, ne beneficia”.

Il centro trasfusionale di Foggia, presso il Policlinico Riuniti, è aperto per le donazioni dalle 8.30 alle 1, tutti I giorni tranne la domenica.