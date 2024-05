Punti di facilitazione digitale: da oggi è operativa la rete della Asl Foggia

Si è svolta oggi, presso il Presidio Ospedaliero " Tatarella" di Cerignola, la conferenza stampa di presentazione della Rete dei servizi di Facilitazione Digitale della Asl Foggia.

L’evento è promosso da Regione Puglia, Asl Foggia e InnovaPuglia SpA nell’ambito delle attività della Rete regionale dei servizi di facilitazione digitale, finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Investimento 1.7.2, a valere sul progetto nazionale del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dtd).

Alla conferenza stampa sono intervenuti Antonio Nigri, Direttore Generale della Asl Foggia, Vito Bavaro, Dirigente Sezione Crescita Digitale delle Persone, del Territorio e delle Imprese Regione Puglia, Tommaso Petrosillo, Dirigente Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Asl Foggia, Matteo Valentino segretario regionale di Cittadinanzattiva, oltre agli operatori di servizio.

“Le parole chiave sono autonomia, inclusione e partecipazione - queste le parole del Direttore Generale Antonio Nigri -. I Punti di Facilitazione Digitale nascono per fornire sostegno ai cittadini che hanno poca dimestichezza con gli strumenti informatici. Offrono loro servizi gratuiti di supporto nell’utilizzo di internet, dei dispositivi digitali e dei servizi digitali pubblici. L’obiettivo è accrescere le competenze digitali per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. Promuovere la partecipazione dei cittadini, il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e incentivare l’uso dei servizi online, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, questa la mission del progetto”.

Otto i punti di facilitazione digitale attivati dalla Asl Foggia: due a Cerignola (uno presso il presidio ospedaliero “Tatarella” e uno presso la sede dei servizi distrettuali); uno presso il plesso ospedaliero “Lastaria” di Lucera; uno a Manfredonia presso i servizi di via Barletta; uno a San Marco in Lamis presso il Poliambulatorio di via XXIV Maggio; due a Foggia (uno in piazza della Libertà e uno in via Grecia); uno a San Severo (presso i servizi distrettuali di via Maselli Mascia).

“Il progetto - spiega Tommaso Petrosillo - è partito a metà marzo e ad oggi abbiamo fornito supporto a circa 1500 utenti che si sono rivolti ai nostri sportelli digitali. Un numero congruo che ci fa comprendere la grande utilità di questa iniziativa”.