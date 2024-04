La salute passa per la prevenzione: la Asl fa centro, grande partecipazione a screening e incontri formativi

Oltre 300 partecipanti alle dimostrazioni pratiche delle tecniche di rianimazione cardio-polmonare e di disostruzione delle vie aeree, 50 accessi ai consultori familiari per informazioni soprattutto su menopausa, contraccezione, prevenzione oncologica e riabilitazione del pavimento pelvico e 59 screening con misurazione della glicemia e rilevazione dei parametri vitali (a 10 persone è stata consigliata una prima valutazione specialistica diabetologica, a 7 una valutazione diabetologica di controllo, a tutte l’invito a tenere corretti stili di vita).

Sono questi alcuni dei numeri delle iniziative organizzate ieri in Capitanata dalla ASL Foggia, in occasione della Giornata Mondiale della Salute. Filo conduttore, la prevenzione e la promozione della salute e del benessere, e a segnare il successo delle iniziative, ci sono anche 36 ecocolordoppler dei tronchi sovraortici di cui 11 positivi, 26 visite andrologiche con 6 pazienti richiamati a controllo, 25 elettrocardiogrammi (di cui uno positivo) e 16 visite ortopediche pediatriche; con 8 bambini presi in carico per ulteriori approfondimenti diagnostici.

L’attività si è diramata sul territorio provinciale, raggiungendo almeno un comune per ambito distrettuale. Un calendario fitto di iniziative che hanno interessato le città di Foggia, Cerignola, San Severo, San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo, Rodi Garganico, Manfredonia, Troia, Bovino, Lucera, Apricena, Torremaggiore.

Screening gratuiti, dimostrazioni pratiche, incontri formativi, informativi e di orientamento non solo all’interno di consultori, poliambulatori e ospedali, ma anche fuori dagli ambiti prettamente sanitari, per portare la “salute” direttamente tra le persone. La Direzione ringrazia gli operatori aziendali che hanno organizzato gli eventi; le amministrazioni comunali, le scuole, le parrocchie e le aziende della grande distribuzione organizzata per il contributo attivo e gratuito offerto; la comunità della provincia di Foggia che ha aderito partecipando con entusiasmo a tutte le iniziative.