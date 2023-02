Marzo, mese della prevenzione contro le meningiti: open day vaccinali nel Foggiano

Il Servizio di Igiene Pubblica della ASL Foggia dedica il mese di marzo alla prevenzione vaccinale contro le meningiti. In programma 53 open day in 34 centri vaccinali, distribuiti sul territorio provinciale. Un calendario fitto di sedute dedicate alla somministrazione dei vaccini contro le meningiti di tipo: a, b, c, w, y. L’accesso è libero.

Che cos'è la meningite

La meningite è un’infezione delle meningi, membrane che rivestono il sistema nervoso centrale e proteggono il cervello e il midollo spinale. Può essere causata da: virus, batteri o funghi. Le infezioni più frequenti, ma anche le meno pericolose sono, in genere, quelle provocate dai virus. Tra i batteri che causano la meningite il più temuto è Neisseria meningitidis (meningocco), oltre a Streptococcus pneumoniae (pneumococco) e Haemophilus influenzae. Del meningococco esistono diversi sierogruppi. Il più aggressivo è il meningococco di sierogruppo C che, insieme al B, è il più frequente in Italia e in Europa. Per quanto riguarda il sierogruppo B, la maggior parte dei casi si concentra fra i bambini più piccoli, al di sotto dell’anno di età. Maggiormente a rischio di contrarre infezione e malattia sono i bambini piccoli e gli adolescenti, ma anche i giovani adulti.

Come difendersi

La difesa migliore è la prevenzione attraverso la vaccinazione, fortemente raccomandata. I vaccini anti-meningococco più utilizzati sono: il vaccino tetravalente che protegge dai sierogruppi A, C, W e Y; il vaccino contro il meningococco di tipo B (protegge esclusivamente contro questo sierogruppo). La durata della protezione dipende dal tipo di vaccino, poiché nessun vaccino ha una durata che copre l’intero arco della vita. Il richiamo della vaccinazione permette di mantenere elevata la protezione individuale e di garantire, allo stesso tempo, nella popolazione generale uno scudo di protezione, la cosiddetta immunità di gregge.

A chi chiedere informazioni

Per qualsiasi dubbio o informazione rivolgersi ai medici di medicina generale, ai pediatri di famiglia e agli uffici vaccinali della Asl.

Il calendario degli open day di marzo

Il calendario degli open day è consultabile sul sito web della Asl Foggia.