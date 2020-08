Sei turisti positivi al Covid-19, l'Asl Fg ridimensiona: "Una sola persona è in isolamento a San Nicandro"

La direzione generale della Asl Foggia smentisce la notizia divulgata a mezzo stampa secondo la quale sei turisti provenienti dal Lussemburgo, positivi al Covid-19, sarebbero in isolamento domiciliare a San Nicandro Garganico.

"In realtà si tratta di una sola persona - si legge nella nota dell'Asl - originaria della provincia di Foggia che, risultata positiva al Covid, ha deciso volontariamente di trascorre il periodo di isolamento a San Nicandro Garganico, in una abitazione di cui ha la disponibilità, insieme ad una seconda persona con cui si era messa in viaggio". Entrambe sono in buone condizioni. “La situazione a San Nicandro Garganico - dichiara il direttore generale Vito Piazzolla - è stazionaria ed è sotto l'attenta sorveglianza del servizio di igiene”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Costantino Ciavarella: "La notizia che la nostra città sia stata indicata come luogo per un periodo di quarantena sanitaria da parte di alcuni turisti provenienti dal Lussemburgo, va ridimensionata", spiega. "Infatti i sei turisti in questione, tutti asintomatici, hanno ricevuto notizia di essere positivi al test Covid19 mentre visitavano la città di Monopoli".

"Solo uno di loro, originario di San Nicandro Garganico, ha indicato la nostra cittadina come sede di quarantena, poiché proprietaria di una abitazione, e vi resterà fino a negatività sierologica. Il direttore generale della Asl Fg, con cui ho da sempre un contatto continuo in questo periodo di emergenza sanitaria, rassicura che il numero delle positività al Covid19 nella nostra comunità è in riduzione, otto casi, tutti asintomatici. L’auspicio è che, a breve, la nostra città ritorni a essere covid-free".