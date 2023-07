Per la prima volta l'Asl Foggia ottiene la certificazione del bilancio

Giornata storica per la ASL Foggia. Per la prima volta dal 2007, anno della sua istituzione, l’Azienda Sanitaria di Capitanata ha chiuso il bilancio di esercizio 2022 ottenendo la certificazione da una società esterna. “Il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda al 31 dicembre 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data”. È con queste parole che la Bdo Italia Spa, società di revisione indipendente, ha certificato il bilancio aziendale.

Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria la Asl Foggia ha, quindi, dimostrato di avere i conti in regola e di aver investito bene le risorse pubbliche in servizi sanitari innovativi in favore della comunità. Con un bilancio di 1.265.557.040,02 euro e oltre 5.000 dipendenti (compresi quelli della società in house Sanitaservice di cui ASL Foggia è socio unico), la Asl Foggia è una delle prime Aziende Sanitarie di grandi dimensioni ad aver raggiunto questo risultato in Italia. L’approvazione dei conti è stata fatta contemporaneamente dal collegio sindacale e dalla Bdo, società esterna incaricata del servizio di certificazione del bilancio.

“La completezza e l’attendibilità delle scritture contabili aziendali – commenta il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri - la correttezza e la trasparenza delle procedure attestate dalla Bdo testimoniano che abbiamo raggiunto il giusto rapporto tra la garanzia di servizi sanitari moderni e tecnologicamente avanzati e l’utilizzo bilanciato delle risorse pubbliche. Tale risultato – spiega Nigri – è merito dell’impegno di coloro che hanno creduto nel progetto, a partire dalla segreteria generale della Presidenza della Regione Puglia che ha investito nel percorso attuativo di certificabilità e il Dipartimento di Promozione della Salute. Un doveroso ringraziamento va al Collegio Sindacale che ci ha supportato in questa sfida con rigore e passione, vigilando attentamente sul nostro operato. Un grazie al Direttore Amministrativo Michelangelo Armenise che, sin dal suo insediamento, coadiuvato dall’area di Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, ha creduto fortemente in questo percorso”.

Per il Direttore Amministrativo della Asl Foggia Michelangelo Armenise “la qualità del dato di bilancio è strettamente connessa alla rigorosa applicazione di corrette procedure amministrativo-contabili, quale passaggio intermedio, indispensabile per giungere oggi alla certificazione del bilancio. Del resto, la correttezza e la trasparenza dei processi sono funzionali non solo al perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario ma anche alla stessa efficiente erogazione dei servizi sanitari, in cui si sostanzia la mission dell’Azienda”.

Altrettanto indispensabile, secondo Armenise, è stata la riorganizzazione della struttura tecnico amministrativa della Asl: abbiamo favorito il turn over aziendale, attraverso il potenziamento, come mai era stato fatto in passato, della classe dirigente e dei collaboratori del ruolo amministrativo, professionale e tecnico. “L’assunzione di nuovi dirigenti amministrativi, ingegneri, avvocati, di numerosi collaboratori e assistenti del comparto – conclude - ha consentito di avviare il potenziamento di tutte le aree dell’Azienda favorendo il raggiungimento di un risultato di squadra impensabile un anno fa. Bisogna ringraziare tutto il personale oinvolto anche per lo sforzo notevole dimostrato nell’implementazione del nuovo sistema di controllo di gestione regionale, denominato Moss che ha permesso un cambio di paradigma del processo amministrativo contabile, valorizzando il legame sinergico tra informatica e organizzazione”.

Si tratta del primo step di un percorso propedeutico che, dopo la messa in sicurezza dei conti, verterà sugli aspetti legati al bilancio di genere e al bilancio sociale con l’obiettivo, nel primo caso, di garantire una sempre maggiore trasparenza sulla destinazione delle risorse di bilancio e sul loro impatto su uomini e donne e, nel secondo, fornisce una serie di informazioni sulla performance dell'organizzazione riguardo all'impatto che essa ha sulla società e sulle persone coinvolte dalle attività dell'organizzazione stessa.