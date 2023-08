In arrivo nuovi tavoli radiologici telecomandati per l'ospedale di Manfredonia e tre Pta della provincia

La Regione Puglia con una nota ufficiale ha comunicato che arriveranno cinque nuovi tavoli radiologici telecomandati per le strutture territoriali ed ospedalieri dell’ASL FG. Due tavoli sono stati destinati alla radiologia dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia e sono stati finanziati con Fondi PNRR. Gli altri tre tavoli radiologici telecomandati sono stati finanziati con fondi FESR 2014/2020 e saranno assegnati ai servizi di Radiodiagnostica territoriale dei PTA di Torremaggiore, Accadia e Monte Sant’Angelo.

L’intero Direttivo Civico esprime soddisfazione ed apprezzamento per l’arrivo nuovo tavolo radiologico telecomandato al PTA Nicola Bellantuono (ex Ospedale San Giacomo) di Torremaggiore. "Ringraziamo la Direzione Generale dell’Asl di Foggia per aver dato seguìto alle tante richieste inviate a mezzo pec fin dal 28/12/2018 e sollecitate negli incontri congiunti che si sono susseguiti fino a maggio 2023. Un altro tassello è stato conquistato, ma resta tanto fare (assegnazione di ecografo e mammografo 3d/4d) e l’impegno civico in prima linea per la collettività si conferma in tutta la sua interezza, vinta una battaglia ora si prosegue", dichiara in una nota il Comitato Salute dell'Alto Tavoliere.

"Il Comitato resterà vigile e continuerà a stimolare le istituzioni del comprensorio per l’attivazione dei servizi sanitari territoriali che si attendono dal 2011 e per arginare il degrado che si respira in una struttura che potrebbe fare di più dando maggiori risposte ai bisogni sanitari del bacino di utenza dell’intero Alto Tavoliere pugliese che include oltre trentacinquemila persone. Il rinnovo dei macchinari diagnostici è uno step indispensabile per raggiungere questo scopo".