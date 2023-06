Foggia sceglie la via della salute: manovre salvavita in caso di arresti cardiaci e ostruzione delle vie aeree

La terza edizione del Tour della salute, organizzata da Il Cuore Foggia e Era Foggia, nasce per promuovere un corretto stile di vita

Parte il tour della Salute, una campagna di prevenzione nata per sensibilizzare i cittadini sul corretto stile di vita e sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari che costituiscono causa di morte nel mondo.

Il progetto educativo è stato promosso dall’associazione 'Il Cuore Foggia', dall'associazione E.r.a. Provinciale Foggia, con il patrocinio dei comuni e delle Asl e nasce nell’ambito dell’attuazione della legge 116 del 2021, approvata dal Parlamento per favorire la progressiva diffusione dei Dae, a partire dalla loro installazione nei luoghi pubblici, e la conoscenza delle manovre di primo soccorso, comprese quelle di disostruzione delle vie aeree rivolta a tutti i cittadini, contribuendo così all’avvio di questo importante percorso di responsabilizzazione e formazione.

Secondo dati Istat 2021/2022 un’alta percentuale di malattie possono essere prevenute in maniera molto semplice, grazie ai contatti capillari con la popolazione, incentivando attraverso informazioni e controlli un’assunzione di responsabilità da parte di tutti, affinché la cultura del primo soccorso diventi un approccio adottato dai cittadini nella pratica quotidiana. Pertanto è necessario dare voce al personale sanitario (medici e infermieri) che con le loro conoscenze e la loro sensibilità sono in grado di informare e di educare i cittadini a difendere la loro salute, realizzare campagne di sensibilizzazione come le campagne pubblicitarie, diffondere attraverso i social, i giornali e le televisioni, le testimonianze di chi è sopravvissuti all’arresto cardiaco grazie all’intervento tempestivo e alle giuste manovre eseguite da cittadini addestrati.

Il Tour 'Visitiamo la Città' si pone dunque l’importante obiettivo di far acquisire i metodi e le procedure per fornire il primo soccorso e prevenire un arresto cardiaco e un’ostruzione delle vie aeree, cercando di innescare nel cittadino la consapevolezza che può salvare una persona colta da un arresto cardiaco.