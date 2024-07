Protonterapia, approvato ordine del giorno in Senato: più risorse per le strutture sanitarie del Sud

"Un mio ordine del giorno al Decreto Liste di Attesa riguardo la 'protonterapia' , una tecnologia per la cura dei tumori e assente nelle strutture pubbliche del sud Italia, è stato finalmente approvato al Senato".

Lo annuncia da Roma la senatrice foggiana Gisella Naturale (M5S). "La protonterapia - spiega la parlamentare pentastellata - è una radioterapia avanzata che consente il trattamento di alcune forme oncologiche per le quali i metodi convenzionali si rivelano poco efficienti e rischiosi. Al sud Italia, in particolare in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, si sono registrati, rispetto al resto del Paese, minori livelli di soddisfacimento degli standard definiti a livello nazionale (cd. LEA, Livelli Essenziali di Assistenza). Tra le carenze delle regioni del sud, si sono osservate delle criticità nello screening e nella cura patologie tumorali, a causa di una mancanza di strutture sanitarie pubbliche dotate di apparecchiature ad alta tecnologia per il trattamento dei tumori, come la protonterapia. creando disparità nell'accesso a cure avanzate rispetto ad altre regioni del Paese".

Era fondamentale garantire una distribuzione equa delle risorse sanitarie e delle tecnologie mediche avanzate su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare a tutti i cittadini uguali opportunità di trattamento e cura. L’odg a firma della senatrice Naturale, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, impegna il Governo a valutare l’opportunità di stanziare specifiche risorse per l’acquisto e l’istallazione di apparecchiature per la protonterapia, nonché ad incentivare la formazione del personale medico ed a promuovere campagne di sensibilizzazione sull’argomento.