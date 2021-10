"Vaccinatevi: la circolazione virale sta aumentando". È l'ultimo appello lanciato sui social dall'epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco.

"Non fatelo per gli altri, ma per voi stessi. Tutte le stupidaggini che qualcuno racconta sulla possibilità di curare il Covid19 con questa o quell'altra terapia miracolosa sono, appunto, stupidaggini", chiosa per smontare le teorie dei no vax.

In settimana, in un'intervista rilasciata a FoggiaToday, in riferimento alla situazione in Puglia, aveva puntualizzato che "la circolazione virale è ancora sotto stretto controllo", e aveva chiarito che "l'aumento dei casi, al momento, coinvolge principalmente le classi di età pediatriche che non sono ancora coperte dalla vaccinazione".

Lopalco, vittima di 'shitstorm' su Facebook e su Twitter, come lui stesso ha lamentato negli ultimi giorni pubblicando una piccola raccolta delle offese che riceve sulle sue pagine, ha riproposto uno dei suoi recenti post - segnalato da utenti - in cui sosteneva che "affrontare il contagio da SARS-CoV-2 senza vaccinazione è un po' come giocare alla roulette russa: man mano che passa il tempo la probabilità che vada a finire male aumenta".

Su Twitter, nelle ultime ore, aveva ricordato come esattamente un anno fa partiva in Puglia la grande ondata Covid19. Con l'ausilio di un grafico, ha mostrato il confronto dei tassi di incidenza settimanale 2020-2021, con un'annotazione relativa ai tamponi, molti di più di un anno fa. "Ancora dubbi sull'efficacia della vaccinazione?", è la domanda retorica davanti all'evidenza del grafico (in basso) che segna il blu l'incidenza per età delle due corrispondenti settimane 2020 paragonate alle scorse due settimane 2021 in giallo.

Secondo l'ultimo bollettino, in Puglia l'incidenza è inferiore all'1% e nell'ultimo monitoraggio del ministero della Salute è tra le regioni a rischio moderato. Ad oggi sono 6.076.172 le dosi somministrate in Puglia e 3.055.914 le persone completamente vaccinate.