Il nuovo amministratore unico di Sanitaservice si presenta: "Premio Covid sarà assegnato"

Angelo Tomaro è il nuovo amministratore unico di Sanitaservice Asl Foggia. Nominato con delibera del direttore generale n.545 del 14 giugno 2023, Tomaro ha partecipato questa mattina alla sua prima Assemblea dei Soci. “Auguriamo al neo Amministratore Unico di Sanitaservice un buon lavoro. La Sanitaservice Asl Foggia vanta un modello organizzativo molto efficiente e consolidato. Sono certo che avvieremo una collaborazione proficua per migliorare la qualità e l’efficienza dell’assistenza e dei servizi, sulla base delle indicazioni fornite dall’assessorato regionale e dal Dipartimento di Promozione della Salute” il commento del direttore Nigri.

Già direttore della Fondazione Turati di Vieste, Tomaro succede a Massimo Russo che termina, dopo sei anni, il suo mandato. “Sono almeno tre le priorità da cui sarà necessario partire e che sono state oggetto del passaggio di consegne con il precedente amministratore. La prima riguarda sicuramente il premio Covid, questione aperta e che è in via di risoluzione, d’intesa con dipartimento e Presidenza della Giunta Regionale. Altro tema importante è assicurare il normale turn over della forza lavoro della Sanitaservice, nel rispetto del monitoraggio continuo e previa autorizzazione della Regione. Terza questione è quella relativa agli adempimenti amministrativi di attuazione della conciliazione tombale riguardante il pagamento dell’Iiv, transazione posta in essere sulla base delle indicazioni regionali”.

Da parte di Nigri e Tomaro un ringraziamento particolare a Massimo Russo per il lavoro svolto in questi sei anni, con professionalità e senso di responsabilità.