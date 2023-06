Il calvario di Angelo è finito, la Rssa 'Villa Mele' gli apre le porte: "Grazie"

Angelo è a Rodi Garganico. Da ieri, a prendersi cura di lui, è il personale della Rssa ‘Villa Mele’. Alla fine la firma che mancava, quella della Asl di Foggia, è stata messa sul foglio che autorizza “in via straordinaria” l’inserimento nella struttura garganica. Sì, perché “il setting assistenziale (di ‘Villa Mele, ndr) non è adeguato alla situazione psico-fisica del paziente” (il 40enne di Ordona è affetto da "disturbo dello spettro autistico di III livello e ritardo mentale profondo") e questa situazione aveva portato l’azienda sanitaria di piazza della Libertà a prendere tempo attivando un tavolo tecnico per “individuare una struttura idonea, anche extra regionale, tale da garantire una assistenza adeguata e specifica alle necessità del paziente".

Ricerca che, evidentemente, non ha avuto successo. D’altro canto, proprio il fratello di Angelo, sulle colonne di Foggia Today aveva raccontato di averne contattate diverse e che tutte avevano dato “il diniego all'inserimento”. Alla fine, quindi, il cerchio si è chiuso laddove si era aperto e Angelo ora si trova nell’unica struttura che si era detta fin da subito pronta ad accoglierlo.

“Quando tutto sembrava perduto – ci ha detto Antonio, il fratello di Angelo – la dottoressa Adriana di Villa Mele ci ha detto di volerci aiutare, o almeno di volerci provare. E’ stata un angelo sceso dal cielo: se Angelo oggi è a Rodi è grazie a lei, alla sua determinazione, al suo lavoro, alla sua voglia di aiutare le persone più deboli. Non smetteremo mai di esserle grati. E di ringraziare anche la dottoressa Mariana Berardinetti, figura fondamentale per la firma dell’inserimento in struttura. Lei ieri ha rinunciato a passare una giornata con la sua famiglia a Pisa per essere a Rodi e dare in benvenuto ad Angelo. Non sono semplici donne. Loro sono donne speciali”.