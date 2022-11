La prevenzione prosegue anche a novembre: Andos promuove visite ed ecografie gratuite al seno

L'Andos di Foggia, in collaborazione con medici della Senologia Diagnostica e della Chirurgia Senologica di Casa Sollievo della Sofferenza, promuove una giornata dedicata alla prevenzione del cancro al seno, con visite ed ecografie gratuite al seno per le donne dai 30 ai 40 anni, effettuate presso il reparto di Chirurgia Senologica al 4 piano dell'Ospedale di Casa Sollievo, dove saranno presenti anche medici della Breast Unit.

Le visite saranno effettuate dalle 14 alle 19.30.

In questa giornata verranno regalati anche i cuori, realizzati esclusivamente con donazioni di donne non operate e che fungono da presidi per avere in scarico il braccio esposto a linfedema per asportazione dei linfonodi.

Info e prenotazioni: dalle 17 alle 20 al numero 327.8678653