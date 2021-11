Visite senologiche ed ecografie gratuite per le donne tra i 30 e i 40 anni: il "dono natalizio" di Andos per sensibilizzare alla prevenzione

Un "dono natalizio" per le donne fra i 30 e i 40 anni. L'Andos (Associazione Nazionale Donne operate al seno) di Foggia ha organizzato per domenica 28 novembre una giornata di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno: dalle 9 alle 13, presso il reparto di Senologia (piano terra, lato maternità) sono in programma delle visite senologiche ed ecografie gratuite.

"Solo in Italia nel 2019 ci sono state 55.000 donne che hanno ricevuto una diagnosi di tumore al seno, con un incremento dello 0,9% all'anno di nuovi casi, pertanto è necessario diffondere il concetto di prevenzione con tutti i mezzi", spiega Elisabetta Valleri, presidente di Andos Foggia.

"Andos Foggia, senza trascurare le attività curriculari, che continua a svolgere regolarmente, quest'anno ha organizzato ben 3 gjornate di prevenzione secondaria, soprattutto per recuperare quanto perso a causa del Covid in campo di prevenzione. Andos è sempre impegnata con tutte le modalità a sua disposizione a diffondere la cultura della prevenzione, con convegni organizzati in collaborazione con le diverse associazioni presenti sul territorio, ma il golden standard è sicuramente la campagna di visite e di ecografie gratuite presso gli ospedali e finalmente quest'anno abbiamo ripreso a farle incessantemente, con oltre 100 visite effettuate".

È possibile prenotarsi chiamando Andos Foggia al numero 327.8678653 dalle ore 17.30 alle 19.30.