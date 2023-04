A Foggia è realtà lo studio medico solidale: "Aiutiamo chi ne ha bisogno"

Parte lo 'Studio medico solidale', pensato per chiunque abbia problemi di accesso al sistema sanitario nazionale

Venuto alla luce grazie a Solidaunia e al dottor Antonio Scopelliti, lo studio medico solidale nasce con l'intento di accogliere chiunque abbia difficoltà ad accedere al servizio sanitario nazionale. Che sia esso uno straniero o un foggiano che, per via delle lunghe liste d'attesa non può effettuare un esame, lo studio è pronto ad aiutare chi ne richiederà l'accesso.

Come spiega ai microfoni di Foggiatoday Antonio Scopelliti, rinunciare o evitare un esame diagnostico costerà alla sanità pubblica molto di più perché, in caso di malattia non prevenuta, il paziente dovrà essere curato e la cura avrà un costo maggiore rispetto al semplice esame.

Il Covid ha lasciato degli strascichi nelle liste d'attesa che possono superare anche l'anno. Serviva, quindi, un ambulatorio che potesse, almeno in parte, sopperire al lungo attendere del SSN