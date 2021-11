Alunno dell'infanzia comunale 'Arpi' positivo al Covid: plesso chiuso fino al 10 novembre, attivata didattica a distanza per la classe interessata

Un alunno iscritto alla scuola dell'infanzia comunale 'Arpi' di via don M. Di Gioia è risultato positivo al Covid-19. Per questo motivo il 2 novembre scorso il dipartimento di prevenzione direzione servizio Igiene e Sanità della Asl Fg, ha richiesto di disporre tempestivamente la didattica a distanza della classe interessata così come previsto dal ministero della salute rispetto alla circolare dell'11 agosto scorso, "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti Sars-CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta'.

Per questo motivo la commissione straordinaria ha ritenuto che sussistano i motivi per disporre l’avvio della didattica a distanza dell’unica sezione e la chiusura del plesso della scuola dell’infanzia a partire da ieri e fino al 10 novembre, al fine di attivare le competenti strutture per la sanificazione dei locali, a cura del dirigente del servizio Pubblica Istruzione.

E' stato pertanto disposto il contestuale avvio dell’attività di didattica a distanza dell’unica sezione del plesso.