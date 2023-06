Ail Foggia: "Grazie alla solidarietà, ogni anno risultati ragguardevoli"

Anche Foggia celebra la diciottesima giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Mercoledì 21 giugno a partire dalle 20.30 presso Parco Città ci sarà un momento di incontro e confronto organizzato dall’Ail Foggia con il patrocinio di Comune e Provincia di Foggia, per illustrare i più recenti progressi della ricerca scientifica e per essere ancora più vicini ai pazienti ematologici, adulti e bambini, attraverso attività di sensibilizzazione e informazione. Ospiti della serata, il gruppo musicale ‘Marta De Mutiis Quintet’ e Doctor's Jazz.

"II 21 giugno – dichiara il presidente Ferrandina – per Ail Foggia rappresenta un significativo momento cooperativo tra volontari, pazienti e caregiver della provincia. Uno spazio di condivisione di temi sociali e scientifici in cui tutti noi avremo l'opportunità di essere parte di una iniziativa di ascolto e aiuto rivolta ai pazienti oncoematologici della Capitanata. Da circa 30 anni siamo impegnati sul territorio con interventi di finanziamento di percorsi assistenziali e di sostegno alla ricerca e all'implementazione tecnologica dei reparti di ematologia. Grazie alla solidarietà dei nostri sostenitori, ogni anno è possibile ottenere risultati ragguardevoli in termini di supporto ai pazienti e ai reparti”.