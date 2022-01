Puglia prima in Italia per vaccini nella fascia 5-11 anni, nel Foggiano 10.200 dosi ai bambini

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 45,7%, 17,9 punti sopra la media nazionale. L’11% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.

Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, il 60% ha già ottenuto la terza dose o richiamo (+4,8% della media nazionale). In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti Covid 1.250.120 dosi.

Sono 264.003 le dosi somministrate da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, 6.420 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i punti vaccinali del territorio. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 275.340 persone.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 10.200 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 39.320 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.