Admo Puglia 'arruola' le Fiamme Gialle: quasi 90 tipizzati dalla Scuola Allievi Finanzieri

L'Admo - Associazione Donatori Midollo Osseo pugliese raccoglie i frutti di uno straordinario lavoro con quasi 90 giovani tipizzati tra le fila della Fiamme Gialle. Nella mattinata di sabato, infatti, presso la Scuola Allievi Finanzieri della GdF, si sono svolte le operazioni di prelievo propedeutiche alla tipizzazione e all’iscrizione al Registro Donatori Midollo Osseo: sono stati 87 gli allievi finanzieri che hanno risposto positivamente all’appello e all’invito di Admo Puglia Odv.

“Si tratta di un risultato notevole, ben oltre le più rosee aspettative - ha commentato Maria Stea, presidente di Admo Puglia Odv - Non avevamo dubbi sulla sensibilità mostrata dai vertici della Scuola diretta dal Col. Andrea Di Cagno e avevamo avuto subito ottimi riscontri sul piano della partecipazione e del trasporto in occasione della giornata di sensibilizzazione. Ma riuscire a coinvolgere direttamente quasi 90 allievi in questa attività rappresenta il raggiungimento di un obiettivo significativo e, ci auguriamo, possa rappresentare il punto di partenza per un legame da sviluppare negli anni", spiega.

"Con la Scuola Allievi Finanzieri della GdF pugliese - ha ribadito la presidente Stea - ci auguriamo di instaurare un rapporto che possa proseguire nel tempo. Il target ricercato da Admo Puglia, ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni, in buono stato di salute e oltre i 50 kg, è perfettamente collimante con gli allievi della stessa Finanza, istituzione che si è dimostrata fin da subito particolarmente attenta alla tematica della donazione di midollo osseo e cellule staminali, dimostrando grande apertura verso il mondo del terzo settore e della solidarietà”.

Ulteriori informazioni, gli aggiornamenti sulle iniziative delle singole sedi e altri approfondimenti sono disponibili sul sito www.admopuglia.it e sui canali social di Admo Puglia.

ADMO PUGLIA | L’Associazione Donatori Midollo Osseo è nata per volontà di un gruppo di persone fortemente motivate a creare, anche in Italia, una valida banca dati di donatori volontari ed ha come scopo principale quello di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere la leucemia e altre neoplasie del sangue attraverso la donazione del midollo osseo e del trapianto.

La sede Admo Puglia è stata fondata nel 1992 e da 30 anni ha lo scopo di promuovere la donazione di midollo osseo e CSE, volontaria, gratuita, anonima, responsabile e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.