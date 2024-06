A Palazzo Dogana si parla del presente e del futuro delle professioni sanitarie

"È un giorno di festa per l'Ordine ma, soprattutto, l'occasione per far conoscere le 18 professioni del mondo sanitario che fanno parte del nostro Ordine". A sottolinearlo è Raffaella D'Andrea, Presidente dell'Ordine Tsrm e Pstrp della provincia di Foggia, che annuncia l'inaugurazione della sede di via Monsignor Giussani a Foggia venerdì 28 giugno alle ore 17.00, mentre alle ore 18.00 si terrà nel Salone del Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia un momento di approfondimento su "Presente e futuro delle Professioni Sanitarie", con il patrocinio della Provincia di Foggia, alla presenza del Presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine Teresa Calandra. Sarà, quindi, l’occasione per conoscere ed approfondire il ruolo dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.

Interverrà anche il Componente del Comitato centrale della Federazione nazionale Ordinicon deleghe alle relazioni istituzionali e agli aspetti giuridici e medicolegali Alessandro Beux. All’incontro è prevista la presenza di esponenti istituzionali locali e nazionali. "Ci rendiamo conto che molto spesso i cittadini-pazienti hanno difficoltà a comprendere il ruolo dei nostri professionisti che fanno parte di un mondo sanitario dove è importanti affidarsi in mani competenti", conclude Raffaella D'Andrea.