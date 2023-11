A Cerignola oltre 100 specialisti in otorinolaringoiatria di Puglia e Basilicata

Oltre 100 specialisti in otorinolaringoiatria di Puglia e Basilicata hanno partecipato a Cerignola il 24 e 25 novembre presso il Polo museale di Palazzo Fornari al 25esimo convegno del 'Gruppo Apulo di Otorinolaringoiatria' organizzato dal dott. Vito Russo, direttore della S.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Tatarella di Cerignola in qualità di attuale presidente.

Obiettivo è stato quello di condividere le innovazioni nell’ambito della disciplina 'Orl' cercando di coinvolgere i giovani che sono il capitale umano per affrontare il futuro della otorinolaringoiatria, mettendo in risalto le loro potenzialità, con loro sempre pronti a nuove sfide.

Giovani specialisti Orl hanno descritto ed approfondito quadri clinici del distretto testa-collo che necessitano di immediato riconoscimento e trattamento affrontando il tema 'Le urgenze in Orl' tema di grande attualità e interesse, poiché sempre più rilevante è il ruolo che lo specialista svolge in situazioni di emergenza e urgenza, quotidianamente chiamato in causa in situazioni difficili, spesso drammatiche, a carattere emorragico, respiratorio e flogistico-ascessuale.

È stata l’occasione per rimarcare l’importanza delle sinergie multi-specialistiche, della corretta organizzazione dei processi, della formazione degli operatori attraverso il “travaso” dell’esperienza e delle opportune competenze, aspetti determinanti dai quali dipende il successo della pratica clinica nelle situazioni di urgenza, tempo dipendenti e di grande impatto emotivo.

La tavola rotonda sui “Protocolli terapeutici nella sordità improvvisa idiopatica”, è stata occasione di confronto attraverso la discussione dei risultati del questionario inviato ai soci Gao per verificare gli attuali orientamenti nel trattamento della sordità improvvisa in Puglia e Basilicata. La tavola rotonda sulla “Diagnostica avanzata dei disturbi respiratori del sonno”, in una lettura multidisciplinare, ha portato ad inquadrare il paziente affetto dalle apnee del sonno come un’entità che va fenotipizzata sul piano fisiopatologico per arrivare a definire il miglior trattamento per la sua personale situazione. Il gruppo Giovani Otorinolaringoiatri SIOeChCF (Gos) con 'È successo anche a me … il caso clinico che non ho scordato', ha dato vita ad una stimolante e costruttiva occasione di “travaso” delle esperienze tra “giovani e adulti” nella professione otorinolaringoiatra.

Nella sessione riservata ad audioprotesisti, audiometristi, logopedisti e infermieri è stato affrontato il tema “Prescrizione di ausili protesici in applicazione del nomenclatore tariffario: appropriatezza, limiti e questioni aperte”. Ricorrendo il 25mo anniversario di fondazione del Gao, il prof. Antonio Quaranta dell’Università di Bari, già direttore della Clinica Orl “G. Lugli' del Policlinico di Bari, ha curato il ricordo di questi '25 anni di Otorinolaringoiatria Apulo-Lucana … raccontando l’amicizia con storie di amicizia vissute' coinvolgendo alcuni dei soci fondatori quali i professori universitari Raffaele L. Fiorella, Pasquale Cassano e Michele De Benedetto e primari ospedalieri quali il dott. Domenico Petrone ed il dott. Gennaro Larotonda.

Ciascuno di loro ha raccontato in maniera appassionata, toccante e coinvolgente, una personale storia di amicizia vissuta, fondata non su sterili ed ipocrite convenzioni, ma su solidi principi di lealtà, reciprocità ed affetto; il silenzio partecipe dell’uditorio più giovane e gli occhi umidi di molti dei presenti più in là con gli anni, hanno segnato il successo dell’iniziativa che si è poi conclusa con la consegna di una targa ricordo. Sono stati due giorni di proficuo confronto e interessante scambio di idee dal valore non solo professionale, ma anche e soprattutto di “amicizia”.