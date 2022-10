Stop al degrado, i volontari de La via della Felicità fanno brillare viale Ofanto: raccolti 12 sacchi di rifiuti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Dopo il primo intervento dello scorso week-end, i volontari de La Via della Felicità di Foggia sono tornati in viale Ofanto per continuare la raccolta rifiuti. I volontari, pieni di gran voglia di fare ed entusiasmo, hanno raccolto 12 sacchi tirando su cartacce, plastica, lattine, mozziconi e tutto ciò che rendeva più degradata la zona.

Molti cittadini foggiani si sono fermati per ringraziare del lavoro svolto e chiedere maggior informazioni per partecipare. Come ha fatto anche la scorsa settimana la nuova volontaria Laura, a cui il gruppo vuole dare il benvenuto. “Rifiuti abbandonati ai lati delle strade o nei campi non sono certo un bel biglietto da visita per una città, grande o piccola. Abbandonare i rifiuti in strada, oltre a denotare uno scarso senso civico, è un comportamento che danneggia la comunità sul fronte del decoro urbano ed in termini ambientali”, spiega Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa. “Ecco perché noi consegniamo sempre ai cittadini anche una copia dell’opuscolo La Via della Felicità, una guida al buon senso per un vita migliore scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard”. Il prossimo intervento dei volontari si terrà domenica 23 ottobre, alle 11, in zona Pantanella. Per maggiori informazioni scrivere a laviadellafelicitafoggia@gmail.com.