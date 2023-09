Pali della luce caduti e mai sostituiti in viale Ofanto

Salve Foggiatoday, sono un cittadino di viale Ofanto. Vi segnalo che il 1agosto 2019 ore 13.38 è caduto un palo dell'illuminazione di fronte all'autoscuola Giordano ma non è mai stato sostituito. Il giorno 7 settembre 2023 è stato tolto un'altro palo dell'illuminazione pericolante a 50 metri dal palo caduto, ma anche quello, a tutto oggi, non è stato sostituito. Siamo all'oscuro ed è pericoloso per i pedoni che attraversano la strada. Spero possa ripristinarli entrambi.