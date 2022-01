Volontari ripuliscono via Natola, raccolti quindici sacchi di rifiuti: "Foggiani ci ringraziano e ci incoraggiano"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il nuovo anno è cominciato con i buoni propositi e la mission di sempre: ripulire l’ambiente dai rifiuti abbandonati. Così, anche lo scorso week-end, i volontari de La Via della Felicità di Foggia si sono riuniti in via Natola per ripulire da cartacce, mozziconi, plastica e molto altro, l’area verde e le aiuole lungo il viale. Il gruppo ha raccolto quindici sacchi d’immondizia tra cui un passeggino vecchio abbandonato.

Così la responsabile Marina: “Un aspetto piacevole dell'esperienza odierna, sono state le tante persone che ci hanno fermato per ringraziarci ed incoraggiarci ad andare avanti. La nostra città può essere bella e pulita, l'ambiente in cui viviamo può essere sano e vivibile, ma tanto dipende da noi e i nostri comportamenti quotidiani. Facciamoci caso!".

I prossimi appuntamenti saranno a Foggia domenica 16 gennaio alle 11 al Parco San Felice e sabato 22 gennaio alle ore 10:30 in Viale Virgilio