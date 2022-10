Volontari ripuliscono il Parco Pantanella

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La Via della Felicità ha dedicato anche questo week-end all’iniziativa contro l’abbandono della plastica e dei rifiuti non riciclabili. Domenica mattina intorno alle ore 11 una quindicina di cittadini volontari si sono incontrati a Parco Pantanella. L’obiettivo, pienamente raggiunto, era quello di raccogliere i rifiuti abbandonati nell’area di verde pubblico. I volontari hanno trovato plastica, lattine, bottiglie di vetro, cartoni, cassette della frutta, pantaloni, mascherine, un cartellone plastificato e molto altro per un totale di quindici sacchi raccolti.

Marina, referente de La Via della Felicità, ha commentato dicendo “Ormai sta diventando un movimento inarrestabile. Sempre più cittadini aumentano la consapevolezza del rispetto ambientale e questo ci dà gran gioia. Inoltre, sempre più persone decidono di unirsi al gruppo a dare il loro contributo per ripulire la nostra città. Ecco la parte bella di Foggia.”. La prossima iniziativa è per domenica ottobre alle 11 con ritrovo in Rione Martucci, in Piazza Savino D’Aloisi, davanti all’ufficio postale.