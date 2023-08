Welfare, nasce il Consorzio dell'Ambito territoriale sociale Fg2

Sindaci, delegati e funzionari dei Comuni di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico e Rignano Garganico, alla presenza del notaio Antonio Longo, hanno ufficialmente costituito il Consorzio di funzioni e servizi per l’integrazione e l’inclusione sociale dell'Ambito territoriale sociale FG2.

Un giorno da scrivere agli annali, atteso da molto tempo, dopo che i comuni dell'Ambito hanno lavorato alla fase propedeutica, con ultimo atto le delibere di Consiglio comunale di approvazione della convenzione e dello statuto, nell'inverno scorso.

Tra i primi ad essere costituito in Puglia, il consorzio è soggetto pubblico autonomo che oltrepassa, quindi, la vecchia organizzazione del Piano di Zona avente un comune capofila, a cui faceva capo l'intera organizzazione. Sarà ora il nuovo soggetto, che da consorzio di servizi diventa di 'funzioni e servizi', ad erogare tutte le prestazioni in tema di welfare dei quattro comuni, dopo che si sarà dotato di una sua struttura amministrativa, con all'apice un direttore generale che coordinerà funzionari e dipendenti.

Il Consorzio è costituito dall'Assemblea dei Sindaci, che per il primo anno avrà come presidente il sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti e vice presidente il sindaco di Rignano Garganico Luigi Di Fiore, e da un Consiglio di Amministrazione, costituito da quattro delegati di fiducia dei sindaci: Vincenzo Villani per San Marco in Lamis, con funzioni di presidente del CdA, Cinzia Pescara per San Nicandro Garganico, con funzioni di vicepresidente, Vincenzo Di Maggio per San Giovanni Rotondo e Nicola Saracino per Rignano Garganico.

Grande la soddisfazione espressa dai sindaci dei quattro comuni Merla, Crisetti, Vocale e Di Fiore, che possono contare ora su una grande squadra per aumentare quantità e qualità dei servizi sociali sul territorio.