Elezioni Europee 8-9 giugno 2024: chi può votare a domicilio

In occasione dello svolgimento delle consultazioni per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo dell'8 e 9 giugno gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto a domicilio.

Se interessati, si dovrà presentare all’ufficio elettorale del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, fra il 40° ed il 20° giorno antecedente la consultazione ossia fra martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio, una dichiarazione in carta libera, utilizzando preferibilmente il modello di domanda disponibile sul sito del Comune di Foggia al seguente link, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo.

Un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Asl in data non anteriore al 45° giorno antecedente la consultazione ossia rilasciato a far data dal 25 aprile 2024, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 del D.L. succitato, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio dello stesso, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui alla lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

La presentazione della dichiarazione di voto a domicilio potrà essere inviata a mezzo pec all'indirizzo elettorale@cert.comune.foggia.it o mail elettorale-leva@comune.foggia.it o consegnata a mano presso il Protocollo Generale del Comune di Foggia sito in C.so Garibaldi, 58, 1° piano.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune.