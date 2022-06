Vladimir Luxuria candidata sindaco di Foggia? "Sì, ci sto pensando"

Era gennaio quando, in un'intervista ai nostri microfoni, Vladimir Luxuria disse che "avrebbe voluto fare qualcosa per Foggia", ma di candidarsi a sindaco non se ne parlava. Al massimo sarebbe stato un aiuto dalle retrovie. Sembrerebbe però, che man mano, questo pensiero stia prendendo sempre più corpo. Come lei stessa dice "La mia candidatura non sarebbe solo un metterci la faccia per poi far fare tutto il lavoro al vice sindaco. Sono una persona seria e faccio le cose seriamente. Per candidarmi, qualcuno mi deve proporre. Sì ci sto pensando".