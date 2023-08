Vladimir Luxuria e l'occasione persa dal centrosinistra senza ancora un candidato sindaco

Eppure Vladimir Luxuria aveva lanciato più di un segnale alla politica locale. Per parecchio tempo, il solo fatto di non aver smentito le voci di una sua candidatura a sindaco, avrebbe dovuto spingere i due partiti più rappresentativi del centrosinistra, PD e Movimento 5 Stelle, a sondare il terreno e a vagliare se effettivamente ci fossero gli estremi per convincersi ad affidarle la responsabilità di guidare il ‘campo largo’, clamorosamente orfano, a meno di due mesi dalle elezioni, di una guida.

Ciò nonostante, gli indizi che buona parte dei foggiani avrebbe gradito una sua investitura, c’erano stati. A onor del vero, anche le proposte non sono mancate. Diverse quelle ricevute perlopiù da movimenti, associazioni e liberi cittadini.

Nell’estate 2022, lo ricordiamo, la conduttrice e opinionista tv aveva ammesso di averci fatto un pensierino, purché, chiaramente, qualcuno l’avesse proposta. Ci ha pensato, qualche mese dopo, l'associazione ‘Libertà Civile’ di Antonio Vannella. Nessun tentativo da parte di dem e cinquestelle, area più corrispondente al mondo dell’ex parlamentare della Repubblica, orgogliosamente foggiana e trans.

Il ritornello di sempre, per nulla stonato - ‘voglio fare qualcosa per la mia città’ - evidentemente non è bastato a ritenere di fare un tentativo con Vladimir Luxuria, e di puntare sull'autorevolezza, le capacità e il rigore morale di una delle personalità foggiane più apprezzate fuori dai confini della città.

Il desiderio di Luxuria, quello di voler restituire alla città il dono di averla fatta nascere, nonostante il ricordo di un’adolescenza impegnativa, non passerà dalla fascia tricolore. Almeno per questa volta.