Il liceo 'Poerio' a Strasburgo con Furore

Ripartono le visite degli studenti alle istituzioni dell’Unione Europea ospitati dell’europarlamentare Mario Furore, dopo la pausa forzata dettata dal Covid19. Una delegazione dell’indirizzo linguistico del Liceo ‘Carolina Poerio’ di Foggia, guidata dalla dirigente scolastica Enza Maria Caldarella e dalle professoresse Enza Bortone e Monica Trifiletti, ha partecipato oggi ai lavori della plenaria nella sede del Parlamento europeo di Strasburgo, nel giorno dell’audizione del premier Mario Draghi sugli sforzi che l’Italia sta compiendo per la crisi in Ucraina.

“La delegazione del Poerio è il primo gruppo che ospito dopo lo stop dovuto alla pandemia - afferma l’europarlamentare Mario Furore - È una possibilità che vorrò dare anche ad altri istituti scolastici e ai giovani del Sud. È sempre un piacere confrontarsi con gli studenti, guardare negli occhi il futuro del nostro territorio e dell’Europa. Nelle loro parole ci sono sogni, speranze e aspirazioni, che meritano ascolto e impegno da parte delle istituzioni. Spetta a noi il compito di creare le migliori condizioni per permettere a ognuno di raggiungere i propri obiettivi. Non è la prima volta che collaboro con il Liceo Poerio – continua Furore - e ogni volta ho la conferma del grande lavoro svolto per offrire una formazione di qualità e basi solide per il futuro dei ragazzi. La delegazione di oggi è una rappresentanza dell’istituto con la quale abbiamo collaborato a un progetto dedicato al significato di sentirsi europei”.

Al termine della seduta, i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i funzionari del Parlamento e con l’europarlamentare Furore, per affrontare temi importanti per il futuro dell’Unione e riguardanti il funzionamento delle istituzioni europee.

“Ringrazio l’onorevole Furore per questa opportunità che ha dato al Liceo Poerio e ai suoi studenti – ha affermato la dirigente scolastica Enza Maria Caldarella - L’iniziativa ha permesso ai ragazzi di visitare un luogo prestigioso come il Parlamento europeo, conoscerne meglio la storia e ascoltare le parole del presidente del Consiglio Draghi che proprio oggi era in visita qui. Portare i ragazzi a Strasburgo significa toccare con mano cos’è l’Unione europea e sentire più vicina a noi la bandiera blu e quelle stelle gialle. Un ringraziamento davvero sentito all’on. Furore per aver riposto grande attenzione al nostro territorio e ai suoi giovani con questo progetto. Il futuro è nelle loro mani”.