La Commissione Antimafia sarà presto a Foggia per una visita in città e sul territorio. Ad annunciarlo è stato il deputato Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia e vice presidente della Commissione Antimafia, in occasione della convention del centrodestra ‘Ripartiamo da Foggia, prospettive per la città’.

Nel capoluogo commissariato per infiltrazioni mafiose, quando a governare era proprio un’amministrazione di centrodestra, la coalizione schiera tre membri della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere’, considerata la presenza al Samì in fiera del deputato foggiano Giandonato La Salandra e del senatore barese Filippo Melchiorre.

“Foggia è una delle priorità, che non significa mettere un puntino nero su una città, ma significa avere il coraggio di affrontare il tema per risolverlo definitivamente e cancellare dalla reputazione di una città e di un popolo una macchia che, altrimenti, se non c’è una classe dirigente in grado di affrontarla, tale resterà per sempre”, ha detto D’Attis, ricalcando un intervento del foggiano La Salandra nell’ultima audizione con il procuratore Giovanni Melillo.

“Dobbiamo lavorare per dare a Foggia qualcosa che sconti gli errori del passato, cioè che non li riproponga. La norma in realtà questo contiene”, ha aggiunto l’onorevole D’Attis, che si è concentrato sul “significato politico” dello scioglimento.

“Foggia ha bisogno di una classe dirigente in grado di affrontare anche il tema di smacchiare Foggia da una reputazione che si è fatta a seguito di quello che è accaduto, e noi tutti siamo qui con responsabilità, mettendoci la faccia, a dire che vogliamo costruire un progetto politico che non volta le spalle a quello che è accaduto, ma anzi lo affronta con maturità e lo vuole affrontarlo anche con i cittadini, che sono una parte importante di questo cambiamento – ha concluso il vice presidente della Commissione Antimafia - perché la città cambia non solo se cambiano sindaco e assessori, ma anche se cambiano i foggiani”.