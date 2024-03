The end, il vicesindaco Falcone e l'assessore Carlino mollano Nobiletti: "Non ci sono più fiducia e stima"

Colpo di scena a Vieste, dove Rossella Falcone e Dario Carlino hanno appena annunciato le dimissioni dagli incarichi di assessori, vicesindaco e consiglieri del Comune garganico. Una difficile decisione - si legge nella nota - presa "con immenso rammarico e con il cuore colmo di sentimenti contrastanti, motivata dalla necessità di preservare l'integrità e la coerenza dei valori che hanno guidato fin dall'inizio la nostra azione politica".

"Il nostro impegno in questi anni di mandato - dice la Falcone - è sempre stato dettato dalla passione per il bene comune e dalla volontà di servire la nostra comunità con onestà, trasparenza e dedizione".

Gli ormai due ex assessori fanno capire che la decisione è figlia di frizioni in essere già da tempo. Non è da escludere che a rendere la frattura insanabile sia stata anche la decisione del sindaco e presidente della Provincia Nobiletti di accogliere nella sua lista molti esponenti civici e del Movimento Cinquestelle: "Negli ultimi due anni abbiamo assistito con crescente preoccupazione al venir meno dei principi fondamentali che avevano contraddistinto il primo mandato amministrativo, ovvero la condivisione e l'opportunità dell'azione di governo, la costante trasparenza nelle decisioni, la lealtà politica, la coerenza tra le parole e gli atti, tutti elementi fondamentali su cui non possiamo accettare compromessi".

"Numerosi sono stati i tentativi di riportare al centro dell'azione amministrativa tali principi, ma nonostante ciò nulla è cambiato, determinando il venir meno del rapporto di fiducia e stima che ci aveva permesso di raggiungere grandi risultati a favore della città", aggiungono Falcone e Carlino.

"Desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno condiviso con noi questo importante percorso. Il loro sostegno e la loro collaborazione sonos tati fondamentali per il lavoro svolto finore. Porteremo sempre nel cuore il ricordo di ogni momento condiviso. Restiamo fermamente impegnati nei valori e negli ideali che ci hanno ispirato e continueremo a credere e a impegnarci per una politica sempre vicina ai bisogni reali delle persone e realizzata con il cuore", scrivono i due ex assessori che poi chiosano: "Auguriamo a Giuseppe Nobiletti tutto il successo politico che merita".