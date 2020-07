Italia Viva entra in Consiglio comunale a Vieste. Giuffreda è renziana. "Nei prossimi giorni altre adesioni nelle istituzioni"

Italia Viva entra in Consiglio comunale a Vieste. La consigliera comunale Annamaria Giuffreda ha aderito al partito di Renzi. Medico di famiglia, fu eletta alle ultime Amministrative con 515 voti. Un "sì" importante, dunque, per il partito che sta consolidando sempre più la sua presenza nei territori in provincia di Foggia.

“Siamo felici e orgogliosi dell’adesione di Annamaria Giuffreda – commentano Rosa Cicolella e Aldo Ragni, coordinatori provinciali di Italia Viva Foggia - Oltre ad essere un amministratore capace, è una persona di spessore, che siamo sicuri apporterà un contributo prezioso nelle scelte e attività future del nostro partito. Quello che ci dispiace è che mentre noi puntiamo su donne di stimata professionalità, il governo Emiliano affossa per l’ennesima volta un principio democratico come la doppia preferenza”.

Con Giuffreda si rafforza anche la presenza di Italia Viva nelle istituzioni, a partire dai Consigli comunali di Capitanata. “È solo l’inizio – assicurano Cicolella e Ragni - Nei prossimi giorni registreremo altre adesioni che ci consentiranno di essere rappresentanti anche in altri Consigli comunali. Segno che stiamo lavorando bene nell’interesse dei cittadini e con scelte che vanno nella direzione del buon governo, anche a livello locale”.

Italia Viva sarà presente anche alle prossime elezioni amministrative di Lucera in programma a settembre dopo le dimissioni del sindaco in carica Antonio Tutolo. Il partito di Matteo Renzi si presenterà alla competizione elettorale con una propria lista, finalizzata alla costruzione di una coalizione coerente con gli obiettivi di Italia Viva. E lo stesso accadrà anche a Serracapriola, dove Italia Viva sarà presente con propri candidati nella lista del candidato sindaco.