Perso il treno per Roma, Piemontese prende l'aereo per Milano: "Politiche per me archiviate"

Valigia pronta e un biglietto in tasca, destinazione Milano. Non si va a Roma. “Oggi è una bella giornata”: torna il mantra del vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, dopo qualche giornata nera. Questa è più dolce, come una scritta di cioccolato sulla torta - ‘Foggia decolla’ – e un weekend di coppia. E torna a sorridere: “Devo partire, immagini se non avessi acquistato il primo biglietto, quante me ne avrebbero dette”, scherza.

Le Politiche per lui sono archiviate. Nulla da ridire sulle dichiarazioni rilasciate a FoggiaToday dalla collega in Giunta Rosa Barone. Nell’eventualità di un accordo, i Cinquestelle, forti del 45,60% a Foggia, intendono dettare le regole e indicare il nome del candidato sindaco. “A me non interessa quale tessera avrà in tasca il prossimo candidato sindaco di Foggia – afferma il Dem Piemontese – io per Foggia vorrei la persona migliore, con passione, capacità, che è in grado di dare una scossa alla città”.