Primo tagliando del Miglio bis: a un anno dalle elezioni, San Severo ha una nuova Giunta

Il sindaco di San Severo Francesco Miglio ha nominato la nuova Giunta, rispettando la scadenza che lui stesso aveva fissato all'apertura della verifica politica, due settimane fa. Al suo insediamento, una volta rieletto nel 2019, aveva annunciato un tagliando ogni anno, per tutta la durata del suo mandato. Nove consiglieri comunali del Partito Democratico e di Liberi e Forti avevano chiesto che il confronto avvenisse a giunta azzerata, e così è stato.

Oggi ha nominato i componenti della nuova squadra e attribuito le deleghe con decreto n. 26. Salvatore Margiotta è il nuovo vice sindaco e assessore all'Urbanistica; Felice Carrabba è assessore al Commercio, Ambiente, Attività Produttive, Agricoltura; Celeste Iacovino è assessore alla Cultura; Legalità e Sicurezza vanno a Luigi Montorio; Valentina Stocola è assessore al Personale e allo Sport; la delega alle Politiche Sociali è stata affidata a Simona Venditti.

Restano provvisoriamente in capo al sindaco le deleghe non assegnate come il Bilancio e i Tributi.