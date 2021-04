Ultimatum di Fratelli d'Italia a Landella: "Azzeramento della giunta subito"

Il capogruppo in Consiglio comunale Gino Fusco, su indicazione del commissario Galeazzo Bignami, ha ribadito al sindaco la richiesta, In assenza di un riscontro positivo "opererà la scelta più coerente con le esigenze di piena trasparenza e di effettiva verifica in seno all’amministrazione del completo rispetto del principio di legalità".

Azzeramento della Giunta, in tempi rapidi: è la richiesta reiterata da Fratelli d'Italia al sindaco di Foggia Franco Landella, tramite il proprio capogruppo in Consiglio comunale Gino Fusco, su indicazione del commissario provinciale Galeazzo Bignami.

"In assenza di un riscontro positivo da parte del sindaco - fanno sapere i meloniani - Fratelli d’Italia opererà la scelta più coerente con le esigenze di piena trasparenza e di effettiva verifica in seno all’Amministrazione, sotto ogni profilo, del completo rispetto del principio di legalità".

Così scatta l'ultimatum del partito temporaneamente retto dal responsabile nazionale del dipartimento Legalità e sicurezza FdI. I meloniani sarebbero pronti a ritirare i loro assessori e a votare accapo per accapo con le mani libere dai patti della coalizione, secondo coscienza nell'unico interesse dei cittadini.

"Non è compito delle forze politiche condurre verifiche giudiziarie e ancor meno penali - scrive il commissario provinciale - Ma è dovere delle forze politiche assicurare il pieno rispetto delle leggi e delle norme in sede amministrativa. Per FdI non sono dunque ammissibili né zone d’ombra né margini di ambiguità in cui possano trovare spazio condotte estranee al codice etico del movimento. A questo criterio sono ispirati i primi provvedimenti assunti da Fratelli d’Italia a Foggia e al medesimo criterio si ispireranno le prossime decisioni". Bignami si riferisce alle annunciate espulsioni dell'ex consigliere comunale Bruno Longo, coinvolto nell'inchiesta Nuvola d'Oro, e della consigliera comunale Liliana Iadarola.

"Come già chiarito a livello nazionale, Fdi non è in alcun modo interessata a ricoprire ruoli di governo fini a se stessi. Quello che ispira FdI è l’interesse della popolazione, attuando i programmi e le proposte per le quali Fratelli d’Italia ha ottenuto la fiducia degli elettori".