Visite ai malati Covid negate in Puglia, Tutolo si accampa davanti alla Regione: "Nessuno deve morire da solo"

È partita questa mattina la protesta a oltranza dell'ex sindaco di Lucera per l'umanizzazione delle cure. Ha montato una piccola tenda da campeggio. Non se ne andrà fino a quando non avrà una risposta: "Il Consiglio regionale si esprima, in un senso o nell'altro"

È partito stamattina da Lucera con una piccola tenda da campeggio, sacco a pelo, tavolino, sedia e cartelli, e si è piazzato davanti alla sede della Regione Puglia in via Gentile a Bari: è iniziata così la protesta a oltranza del consigliere regionale Antonio Tutolo per l'umanizzazione delle cure dei malati di Covid.

A Pasqua si era incatenato, ha presentato una mozione che non approda ancora in Consiglio regionale e assieme ad altri colleghi ha elaborato una proposta di legge, ora promette di non schiodarsi da lì fino a quando non riceverà una risposta.

"In altre Regioni sono stati attuati protocolli di sicurezza per consentire la visita ai pazienti in condizioni critiche - ribadisce oggi il consigliere Antonio Tutolo - In Puglia, non si sa per quale motivo, questo non è possibile. Eppure, ormai, ci sono le conoscenze, i dispositivi di sicurezza adatti e pure validi protocolli per permettere che ciò avvenga nella massima sicurezza. E - francamente - a questo punto, sembra essere diventata più una presa di posizione che un diniego confortato da una ragionevole motivazione".

Il consigliere regionale chiede l'adozione di un protocollo che consenta la visita di una sola persona, con tutti i dispositivi di protezione e per un tempo limitato, affinché i malati di Covid possano ricevere il conforto dell'affetto dei propri cari.

"Voglio battermi per evitare che si continui a morire da soli, senza nessuno vicino: la trovo una cosa semplicemente assurda e crudele". Non mollerà fino a quando il Consiglio regionale non si esprimerà sul tema, "in un senso o nell'altro, assumendosi la responsabilità delle proprie decisioni. Siamo pagati per questo, del resto".

