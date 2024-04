Cubo di Rubik nel centrodestra, Caposiena perde la pazienza: "Se perdiamo facciamo i conti alle Regionali"

“Il tempo del confronto è finito”. È Forza Italia a prendere in mano le redini della situazione e a lanciare un ultimatum agli alleati per le Comunali: “Entro domani è necessario fare delle scelte”. Il coordinatore provinciale Paolo Dell’Erba si rivolge ai colleghi degli altri partiti e ai rappresentati dei movimenti civici vicini al centrodestra, a un mese dall’appello del coordinatore regionale Mauro D’Attis per trovare un’intesa sui comuni al voto.

“Dopo una lunga fase di confronto, credo che sia il momento di arrivare ad una decisione. Entro domani, questo è il mio invito, San Severo dovrà conoscere la proposta del centrodestra, così come gli altri centri dove si vota". Non c’è più tempo da perdere.

"San Severo merita di avere una guida sicura, che conosca la macchina amministrativa, che abbia fatto della lealtà politica l'elemento continuativo della sua azione politica – afferma il consigliere regionale -. Noi abbiamo le idee chiare, abbiamo proposto Rosa Caposiena, il miglior Sindaco per la città di San Severo. Stesso discorso per Manfredonia e gli altri comuni dove non ancora si prende una decisione. Ad ogni modo, vogliamo che si arrivi ad una scelta condivisa con tutte le parti politiche, anche con le civiche e con chi oggi si sente di poter svolgere un ruolo in questa campagna elettorale. Meritano tutti rispetto".

Sui social rompe il silenzio anche Rosa Caposiena, con toni perentori: “I coordinatori provinciali del centrodestra devono avere il coraggio di indicare il candidato migliore per vincere e non di spartirsi le candidature nei comuni al voto su scala provinciale e mettere random il proprio fedelissimo di turno che perde. Fateci capire che profilo politico è adatto per vincere e lo accettiamo. Perché se San Severo perde nuovamente per via di queste logiche ci facciamo i conti alle regionali”.

Stando alle indicazioni del tavolo regionale, a Forza Italia spetterebbe designare il candidato sindaco a Manfredonia, mentre San Severo toccherebbe a Fratelli d’Italia.

L’ultima riunione di mercoledì sera sarebbe stata piuttosto movimentata in quel di San Severo. Avrebbe prevalso il nervosismo, lo stesso che emerge dal post. Non c’erano soltanto i partiti della coalizione e gli animi rischiavano di esacerbarsi.

Se da un lato la figura di Rosa Caposiena aggregherebbe più liste, e per quanto nessuno contesti la sua forza elettorale, dall’altro i rancori generati nel centrodestra in questi anni, dal 2014 in poi, in caso di secondo turno, potrebbero sbarrarle la strada, perché in tanti potrebbero staccare la spina.

L’ipotesi di una soluzione terza è stata respinta, nella misura in cui su Manfredonia l’indicazione rimane in quota Forza Italia.

Alla fine della riunione, il centrodestra, come in un gioco dell’oca, sarebbe tornato al punto di partenza: la discussione è stata ricondotta esclusivamente ai nomi già sul tavolo della coalizione. Tornerebbe della partita, così, anche Rosario Di Scioscio.

Eventuali soluzioni terze dovranno passare al vaglio dei coordinatori provinciali e, in tal caso, la scelta si ripercuoterebbe anche su Manfredonia che dovrebbe seguire la stessa formula.

In queste ore, in città, si fa il nome di Aldo D’Alessandro, stimato medico, ma non ci sono riscontri.

Nel Golfo, invece, Gianni Rotice faticherebbe a ricucire, soprattutto con una parte di Fratelli d’Italia. Dopo l’endorsement del deputato Giandiego Gatta a favore di Manfredonia 2024 e della candidatura di Ugo Galli, l’ipotesi di una convergenza del centrodestra non sarebbe da escludere, ma non scalderebbe i cuori.

Si guarderebbe con attenzione anche al progetto di Antonio Tasso: l’ex parlamentare, con tre liste già pronte, potrebbe rappresentare una soluzione al rompicapo.