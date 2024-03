Presunta causa di decadenza della sindaca, Mainiero già pronto al “secondo tempo”

I giudici si sono riservati la decisione sulla presunta causa di decadenza della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, ma il consigliere comunale civico Giuseppe Mainiero, comunque vada, non si perde d’animo, ed è pronto ad eccepire, eventualmente in appello, la presunta nullità del suo prepensionamento.

Secondo la tesi dell’ex candidato sindaco, oggi all’opposizione, per accedere all’Opzione Donna e Quota 103 e andare in pensione l’1 gennaio 2024, avrebbe dovuto presentare domanda entro febbraio dell’anno precedente.

Prima dell’udienza del 5 marzo scorso, i legali di Mainiero hanno depositato un’integrazione di 5 pagine, ma la difesa della sindaca ha chiesto l’inammissibilità delle note. Dopo un’ampia discussione, il presidente ha concesso di sintetizzare le informazioni trasmesse nel verbale di udienza.

Nelle sue memorie, la sindaca ribadisce di aver rimosso la presunta causa di incompatibilità collocandosi in aspettativa senza assegni dal 6 novembre 2023. Il suo avversario politico ha continuato ad eccepire come non fosse possibile il collocamento in aspettativa da un incarico a tempo determinato: “Si sarebbe potuta solo dimettere da dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e mettere in aspettativa da dirigente scolastica”, ribadisce.

L’azione popolare è stata depositata il 9 gennaio e la sindaca alla data dell’1 gennaio era già collocata in pensione. Ma è su questo punto che adesso batte il consigliere comunale, e per lui non rappresenta più solo un problema di carattere civile.

Dopo le determinazioni degli uffici, però, vale la pena ricordarlo, l’Inps ha certificato il prepensionamento. La sindaca, poi, ha già ampiamente dimostrato di non gradire che si entri nella sfera personale, ma il suo avversario non demorde.

Il Pm ha chiesto l’archiviazione del ricorso, e Mainiero, nel caso in cui venisse rigettato, è pronto al “secondo tempo”, anche tramite una successiva azione legale.