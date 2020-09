Discarica di Giardinetto, "La Regione non ha un piano per le bonifiche". Gava all'attacco: "Pronta interrogazione parlamentare"

"La vicenda del sito Giardinetto di Troia è emblematica dell’inerzia della Regione Puglia sulla bonifica dei siti inquinati. Gli anni passano invano, i reati ambientali vanno in prescrizione e i fatti non si vedono mai". È quanto dichiara l'on. Vannia Gava, già sottosegretario all'ambiente, che stamattina ha fatto visita del sito contaminato di Troia.

"La Regione Puglia non ha un piano regionale bonifiche - accusa la Gavia -, ma ha solo l'adozione del Piano che è intervenuta il 2 agosto 2018. Un vero paradosso. Il Piano invece non risulta essere stato approvato dal Consiglio regionale. Diciamo basta a chi gioca sulla pelle dei cittadini, a chi gioca con le contrapposizionI. Se in questi giorni l'assessore al bilancio della regione Puglia (Raffaele Piemontese) parla di un progetto di bonifica esigiamo chiarezza".

L'esponente leghista, che ha visitato il sito insieme al segretario locale Leonardo Cagno e il segretario provinciale Daniele Cusmai, continua: "Questo progetto si riferisce alla completa rimozione dell'inquinamento e alla pulizia del terreno e delle acque oppure, come in realtà sembra essere, è stato approvato solo un progetto di messa in sicurezza permanete, che vuol dire che i rifiuti restano in loco ma l'area viene messa in sicurezza?"

"È ora che i cittadini di Troia, e tutti i pugliesi ottengano chiarezza, efficienza, rapidità. Farò una interrogazione parlamentare al Ministro dell'Ambiente - conclude la Gava - affinché ottenga risposte certe e rapide dalla Regione".